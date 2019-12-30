Выставка "Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны"

Иероним Босх и Питер Брейгель Старший являются одними из самых таинственных художников Северного Ренессанса. Картины живописцев находятся в разных государственных и частных коллекциях в разных концах света. Даже в музее родного города Босха – Хертогенбоса – можно увидеть лишь фоторепродукции его работ. На выставке в "Этажах" представлены работы в технике жикле (факсимальные воспроизведения оригиналов).
Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)
Цена: от 200 до 250 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Фото: ВК/ ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ
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