Выставка "Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны"

Хотите погрузиться в удивительный мир образов Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего? Приходите на выставку.

Иероним Босх и Питер Брейгель Старший яляются одними из самых таинственных художников Северного Ренессанса. Картины живописцев рассредоточены по государственным и частным собраниям в разных концах света. Даже в музее родного города Босха — Хертогенбоса — можно увидеть лишь фоторепродукции его работ. На выставке в "Этажах" представлены работы в технике жикле. Это факсимальные воспроизведения оригиналов.

Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)

Цена: от 200 до 250 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: ВК/ ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ