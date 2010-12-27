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Выставка "Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны"
Сегодня, 9:00
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nastya960

Выставка "Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны"

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Хотите погрузиться в удивительный мир образов Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего и узнать тайны великих полотен? Приходите на выставку.

Иероним Босх и Питер Брейгель Старший яляются одними из самых таинственных художников Северного Ренессанса. Картины нидерландских живописцев рассредоточены по государственным и частным собраниям разных концов света. Даже в музее родного города Босха — Хертогенбоса — можно увидеть лишь фоторепродукции работ. На выставке в "Этажах" представлены работы в технике жикле. Это факсимальные воспроизведения оригиналов  с сохранением мельчайших деталей.

Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)

Цена: от 200 до 250 рублей

Возрастное ограничение: 6+ 

Фото: ВК/ ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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