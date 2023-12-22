Выставка "Апокалипсис"

Экспозиция находится в пространстве "Брусницын". График работы: ежедневно 12:00–22:00. Выставка продлится до 18 августа 2024 года. Для посетителей старше 6 лет.

Выставка от Анненкирхе на одну из самых будоражащих и неоднозначных тем. Посетители узнают все самое интересное о Судном дне. Креативные инсталляции создала арт-группа "Зерно". Посетители познакомятся с историей человечества от момента сотворения до ожидания Второго Пришествия, смогут походить по воде, подобно Иисусу, увидят Вавилонскую башню и почувствуют радость Воскресения. Экспозиция позволит окунуться в исторический и культурный контекст Апокалипсиса и понять, почему не стоит бояться этого события.

В экспозицию вошли скульптуры и картины современных христианских авторов, работы, созданные с помощью нейросетей.

Фото: brusnitsyn.spb.ru