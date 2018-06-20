  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Выставка "Андеграунд 90-х: художники на танцполе"
Сегодня, 11:00
392
nastya960

Выставка "Андеграунд 90-х: художники на танцполе"

0 0

Выставка рассказывает о первых рейвах, организаторами которых были представители ленинградской андеграундной культуры.

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина ждет петербуржцев на выставку, посвящённую рейвам рубежа 1980—1990-х годов. Здесь речь пойдет о дискотеках, проходивших в ленинградском Планетарии, сквоте на Фонтанке, Юсуповском дворце и ДК связи. Главная задача выставки - проиллюстрировать отношения внутри творческой среды периода перестройки.

Место: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский просп., д. 73)

Цена: от 100 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина/ ВК

Местоположение на карте:

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

Оставить комментарий