Выставка "Андеграунд 90-х: художники на танцполе"

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина ждет петербуржцев на выставку, посвящённую рейвам рубежа 1980—1990-х годов. Здесь речь пойдет о дискотеках, проходивших в ленинградском Планетарии, сквоте на Фонтанке, Юсуповском дворце и ДК связи. Главная задача выставки - проиллюстрировать отношения внутри творческой среды периода перестройки.
Место: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский просп., д. 73)
Цена: от 100 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина/ ВК
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