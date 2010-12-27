Выставка "Андеграунд 90-х: художники на танцполе"

Выставка рассказывает о первых рейвах, организаторами которых были представители ленинградской андеграундной культуры.

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина приглашает на выставку, посвящённую рейвам рубежа 1980—1990-х годов. В первую очередь, речь идет о дискотеках, проходивших в ленинградском Планетарии, сквоте на Фонтанке, Юсуповском дворце и ДК связи, а также в павильоне "Космос" на ВДНХ ("Гагарин-пати"). Задача выставки — проиллюстрировать отношения внутри творческой среды периода перестройки.

Место: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский просп., д. 73)

Цена: от 100 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина/ ВК