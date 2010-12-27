Выставка "Абстракция в авангарде!"

Чем абстрактное отличается от беспредметного? Как эти направления развивались на протяжении XX века?

В Центре современного искусства имени Курёхина развернулась выставка, посвящённая эволюции абстрактного и беспредметного искусства. В экспозицию вошли работы отечественных художников Владимира Стерлигова, Владимира Волкова, Сергея Спицына, Павла Кондратьева, Татьяны Глебовой, Эдуарда Штейнберга, Льва Нусберга и других. С этими произведениями ведут диалог творения мастеров из Венгрии, Эстонии и Северной Македонии. Место: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский просп., д. 73) Цена: от 100 до 150 рублей Возрастное ограничение: 0+ Фото: igoevent