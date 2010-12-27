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Выставка "Абстракция в авангарде!"
Сегодня, 12:00
208
nastya960

Выставка "Абстракция в авангарде!"

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Чем абстрактное отличается от беспредметного? Как эти направления развивались на протяжении XX века?

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина развернулась выставка, посвящённая эволюции абстрактного и беспредметного искусства, общим чертам и различиям между направлениями. В экспозицию входят работы отечественных художников Владимира Стерлигова, Владимира Волкова, Сергея Спицына, Павла Кондратьева, Татьяны Глебовой, Эдуарда Штейнберга, Льва Нусберга и других. С этими произведениями ведут диалог творения мастеров из Эстонии, Венгрии и Северной Македонии.

Место: Центр Современного искусства имени Сергея Курёхина (Лиговский просп., д. 73)

Цена: от 100 до 150 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: igoevent

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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