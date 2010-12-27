Метрополитен Петербурга призвали вернуться к экологичному способу оплаты проезда

Депутат Борис Вишневский призывает отказаться от ненужных чеков.

Петербургский парламентарий Борис Вишневский пытается добиться отмены возвращения бумажных чеков в метрополитен Депутат считает, что городу необходимо вести учет денежных средств, поступающих от пассажиров без лишних "бумажек".По мнению политика, они загрязняют территорию подземки и добавляют работу сотрудникам.

Лидер фракции "Яблоко" написал обращение к начальнику петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину, в которой раскритиковал нововведение. Несмотря на то, что руководство организации исполняют закон, депутат считает, что проблему можно рш-решить и иначе. Например, спикер предлагает оборудовать кассы специальными контейнерами, куда жители и гости Северной столицы смогут сбрасывать ненужные чеки.

Фото: Piter.tv