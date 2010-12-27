Вишневский предложил назвать улицу в честь Юры Рябинкина

Наименование планируют сменить в Красносельском районе.

Председатель петербургской фракции "Яблоко" Борис Вишневский предложил назвать одну из улиц в Красносельском районе в честь Юры Рябинкина. На данный момент объект проходит по документам как "Проектируемая улица номер один". Она располагается на границе с Кировским районом.

Юра Рябинкин хотел стать моряком. Улица, которую предлагается назвать его именем, расположена достаточно близко к берегу Финского залива. Кроме того, именно в Красносельском районе немало улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда отмечает депутат ЗакСА в обращении в вице-губернатору Владимиру Кириллову

Ранее инициатива уже поступала в Смольный. Однако, его отклонили: рабочая группа попросила заявителя выбрать конкретное место, которое предлагается переименовать

Отметим, что Юра Рябинкин - школьник, погибший зимой 1942 года от голода в блокадном Ленинграде.

Фото: Facebook - Борис Вишневский