Опубликован трейлер-тизер анимационного спин-оффа «Форсажа»

Сюжет фильма расскажет историю молодого Доменика Торетто.

В сети появился первый тизер анимационный спин-оффа "Форсажа" ("Fast And Furious- Spy Racers") от стримингового сервиса Netflix.

Сюжет фильма расскажет историю молодого Доменика Торетто, который начинает работать на правительственную организацию, чтобы поймать банду гонщиков. Премьера "Форсажа" запланирована на этот год.

Продюсером сериала выступил Вин Дизель, Нил Мориц, Крис Морган, Тим Хедрик и Брет Хааленд.

Напомним, что 1 августа 2019 года в кино выйдет другой спин-офф "Форсажа". По сюжету картины спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу вынуждены объединить свои усилия в борьбе против владельца биологического оружия

Видео: GameSpot Universe Trailers