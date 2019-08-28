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Вышел трейлер мультсериала "Primal" от создателей "Самурая Джека"

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Премьера проекта запланирована на октябрь 2019 года.

В сети появился трейлер мультсериала "Primal" ("Первобытный") от создателей Самурая Джека. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании Adult Swim.

Сюжет мультфильма перенесет зрителя в древний мир, в котором человек вынужден объединить свои усилия с динозавром, чтобы выжить.

Автором сериала выступил аниматор Геннди Тартаковски, известный по таким проектам, как "Самурай Джек", "Звездные войны. Войны клонов" и трилогии "Монстры на каникулах".  Премьера "Primal" запланирована на октябрь 2019 года.
Видео: Adult Swim 

Теги: primal, геннди тартаковски
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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