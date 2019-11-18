Вышел трейлер мультфильма c Уиллом Смитом про шпиона-голубя

Премьера картины в России запланирована на 6 января 2020.

В сети появился первый трейлер мультфильма "Камуфляж и шпионаж" киностудии 20th Century Fox. Режиссером ленты выступили Ника Бруно и Троя Куэйна, а главные роли озвучили звезда "Людей в черном" Уилл Смит и исполнитель роли Человека-Паука Том Холланд.

Сюжет картины расскажет историю профессионального супершпиона Ланса Стерлинга и его напарника - ученого Уолтера Беккета. Герои полностью противоположны друг другу. Экстраверт Ланс с легкостью находит общий язык со всеми, а Уолтер с головой уходит в свои изобретения. После того, как ученый случайно превращает шпиона в голубя им приходится пересмотреть свои взгляды друг на друга. Если эта странная парочка не сможет научиться работать в команде, весь мир окажется в опасности.

Премьера картины в России запланирована на 6 января 2020.

Видео: YouTube/JoBlo