Вышел трейлер мини-сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга

Премьера "Истории Лизи" запланирована на 4 июня.

В сети появился трейлер сериала "История Лизи", снятого по одноименному роману Стивена Кинга. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Apple TV.

Сюжет разворачивается вокруг женщины по имени Лизи Лэндон, чей муж-писатель недавно скончался. Когда она решает перебрать его старые рукописи, то героина сталкивается с ужасными тайнами его прошлого.

Главную роль в сериале сыграла обладательница премии "Оскар" Джулианна Мур ("Ганнибал", "Законы привлекательности", "Часы", "Все еще Эллис"). В качестве продюсера выступил режиссер нескольких последних фильмов по вселеной "Звездных войн" и "Стартрека" Джей Джей Абрамс.

Премьера "Истории Лизи" запланирована на 4 июня.

Видео: YouTube / Apple TV