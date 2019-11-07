Вышел трейлер комедии "(НЕ)идеальный мужчина" с Егором Кридом

Премьера картины запланирована на 16 января 2020.

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер романтической комедии "(НЕ)идеальный мужчина", сценария которого написал режиссер "Горько" Жора Крыжовников. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

По сюжету фильма, девушке Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов, где она влюбляется в робота, приняв его технический дефект за проявление личности.

Режиссером ленты выступил Марюс Вайсберг ("Бабушка лёгкого поведения 1,2"). Главные роли в фильме сыграли певец Егор Крид и актриса из "Горько" Юлия Александрова. К ним также присоединились Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и другие.

Видео: YouTube/Central Partnership