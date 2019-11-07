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Вышел трейлер комедии "(НЕ)идеальный мужчина" с Егором Кридом

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Премьера картины запланирована на 16 января 2020.

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер романтической комедии "(НЕ)идеальный мужчина", сценария которого написал режиссер "Горько" Жора Крыжовников. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

По сюжету фильма, девушке Свете не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов, где она влюбляется в робота, приняв его технический дефект за проявление личности. 

Режиссером ленты выступил Марюс Вайсберг ("Бабушка лёгкого поведения 1,2"). Главные роли в фильме сыграли певец Егор Крид и актриса из "Горько" Юлия Александрова. К ним также присоединились Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и другие. 
Видео: YouTube/Central Partnership

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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