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Вышел трейлер французской комедии "Агент Лев" про "психа" супер-агента

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Лента расскажет о похищенной жене психиатра и его "супер-агенте" пациенте.

В сети опубликован русскоязычный трейлер французско-бельгийской комедии "Агент Лев". Премьера фильма в РФ запланирована на 14 мая. 

По сюжету фильма психиатр пытается понять, в чём проблема его нового пациента: тот утверждает, что он секретный шпион международного уровня по кличке Агент Лев. Но когда на глазах доктора похищают его невесту, ему ничего не остаётся, как обратиться за помощью к этому странному "спецагенту".

Главные роли в картине сыграли Дэни Бун, Филипп Катрин, Энни Серра, Самуэль Жуи, Софи Вербек, Кароль Брана, Бенуа Петре и другие.
Видео: YouTube / IVideos 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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