Вышел трейлер фильма ужасов "Кукла 2: Брамс"

Первый фильм вышел на экраны в 2015 году.

В сети появился дублированный трейлер фильма ужасов "Кукла 2: Брамс". Премьера картины в РФ запланирована на 12 марта 2020

По сюжету фильма благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир. В одной из комнат младший сын находит странную куклу в человеческий рост по имени Брамс. Мальчик начинает общаться с куклой, как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба.

Главные роли в картине сыграли Кэти Холмс, Ралф Айнесон, Овайн Йомэн, Кристофер Конвери, Анджали Джай, Натали Ривалин, Оливер Райс и другие. За режиссуру отвечал автор первой части Уильям Брент Белл.

Видео: YouTube / IVideos