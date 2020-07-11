Вышел трейлер фильма "Тесла" с Итаном Хоуком

Сценарий фильма был написан еще в прошлом веке, а главную роль должен был сыграть Джек Николсон.

Кинокомпания IFC Films опубликовала трейлер биографического фильма "Тесла", в котором зрителям расскажут историю известного изобретателя Николы Теслы.

Главную роль в фильме сыграл четырехкратный номинант на премию "Оскар" Итан Хоук ("Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день"). Режиссером фильма выступил Майкл Алмерейда, известный своей работой над сериалом "Дэдвуд" и драмой "Цимбелин".

Примечательно, что сценарий к картине Алмерейд написал еще в 80-ых и планировал привлечь на главную роль Джека Николсона ("Пролетая над гнездом кукушки", "Отступники", "Пока не сыграл в ящик"), однако работу над проектом так и не начали.

Премьера фильма "Тесла" состоялась в январе 2020 года на кинофестивале "Сандэнс". На электронных носителях лента выйдет в августе.

Видео: IFC Films