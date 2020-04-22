Вышел трейлер фильма ужасов "Морские паразиты"

Во время путешествия к бортам судна присосались морские существа, которые способны менять структуру и растворять всё, чего касаются.

В сети опубликован русскоязычный трейлер фильма ужасов "Морские паразиты", которые должны выйти в российском прокате 30 апреля.

Сюжет фильма разворачивается в Ирландии, вокруг студентки-интровертки, которая больше любит изучает морскую биологию, чем общаться с сокурсниками. Она отправляется проходить практику на небольшом рыболовецком судне, что сулит новые впечатления и богатый материал для научных исследований. Во время путешествия к бортам судна присосались неизвестные науке морские существа, и они явно способны менять структуру и растворять всё, чего касаются.

Главные роли в картине сыграли Гермиона Корфилд, Конни Нильсен, Дюгрей Скотт, Олуэн Фуэре, Джек Хикки, Ардалан Эсмаили, Даг Малмберг и другие.

Видео: YouTube / HD Трейлеры