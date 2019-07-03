ТНТ показали первый тизер нового "Полицейского с Рублевки"

Премьера фильма намечена на 12 декабря 2019.

В сети появился первый трейлер комедии от ТНТ "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2!". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале телеканала.

Детали сюжета предстоящего фильма пока не раскрываются. В синопсисе картине, авторы написали: "В канун Нового года в отделении полиции Барвихи всё было спокойно, пока...".

Главные роли в картине сыграют Александр Петров, Сергей Бурунов и Рина Гришина. Постаговщиком фильма выступил режиссер первой части Илья Куликов. Премьера фильма намечена на 12 декабря 2019.

Напомним, что первый фильм вышел на экраны 20 декабря. Комедия сорбрала в прокате свыше 25 миллиардов долларов и стала самой кассовой в своем жанре за всю историю российского кинопроката.

Видео: Ютуб/ТНТ