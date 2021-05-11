Вышел новый трейлер фильма "Легенда о Зелёном рыцаре" от Дэвида Лоури

Лента выйдет в прокат в середине лета.

Кинокомпания A24 выпустила новый трейлер своего фэнтези-фильма "Легенда о Зелёном рыцаре" режиссера Дэвида Лоури. В прокат лента выйдет в конце июля 2021 года.

По сюжету фильма, главный герой в исполнении номинанта на "Оскар" Дева Пателя ("Лев") принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.

Помимо Пателя в ленте сыграли Алисия Викандер ("Воспоминания о будущем", "Королевский роман", "Агенты А.Н.К.Л."), Джоэл Эдгертон ("Воин", "Великий Гэтсби", "Чумовые боты", "Король Англии"), а также Сарита Чоудри Шон Харрис Кейт Дики Барри Кеоган Эрин Келлиман

Видео: YouTube / A24