Вышел дублированный трейлер фильма "Гретель и Гензель" со актрисой из "Оно"

В прокат картина выйдет 30 января. ​​​​​​​

В сети появился дублированный трейлер фэнтази-ужастика "Гретель и Гензель", основанного на произведении братьев Гримм. В центре сюжета юные сестра с братом, которые отправляются в лес в надежде найти пропитание, но встречают там лесную злую ведьму. Теперь героям предстоит не только найти еду, но и самим не быть съеденными.

Первый взгляд на новую адоптацию показался зрителям интересным. В комментариях к трейлеру они отметили атмсоферность картины и выразили надежду, что Голиивуд сможет канончино адоптировать знаменитую сказку. Правда, их сильно смутила задумка авторов поменять имена героев местами.

Главные роли в картине сыграли София Лиллис ("Оно") и Сэмми Лики. Ленту снял молодой режиссер Оз Перкинс. В прокат картина выйдет 30 января.

Видео: YouTube/iVideos

