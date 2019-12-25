Вирусолог оценила риск проникновения вируса SFTS в Россию

Врач Евгения Тарасова назвала его минимальным

Причиной для этого являются действующие карантинные меры, включая закрытые границы. Кроме того, она обратила внимание, что SFTS существует уже давно, а очаги заражения наблюдаются в пределах одного государства.

Вирусолог объяснила, что данное заболевание наблюдается, как правило, у насекомых, грызунов, членистоногих и млекопитающих. Оно передается через укусы, кровь, гной, а также слизистую. Впервые этот вирус был выявлен в 2009 году. Новый тип вируса SFTS, обнаруженный в Китае, передается клещами.

У инфицированных начинается кашель, отмечается повышение температуры и снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов, могут быть рвота и диарея. Несмотря на то, что в последнее время в КНР выявлено более 60 зараженных, 7 из которых скончались, специалисты не видят причин для беспокойства в России.

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