За влажность новых станций метро несет ответственность "Метрострой"

Устранением протечек занимается генподрядчик по гарантии.

Петербуржцы за прошедшую неделю трижды обратили внимание на протекающие новые станции метро. Как отмечают в пресс-службе подземки, ответственность за протечку лежит на стоящей компании -"Метрострое". Об этом сообщает "Мойка78".

Накануне очередной гейзер обнаружился на платформе "Спортивной-2". Объект все еще находится на гарантии, поэтому обслуживанием станции занимается генеральный подрядчик. По истечению указанного в контракте срока заниматься ремонтом сможет и сам метрополитен города.

Гидроизоляция на станциях контролируется на этапе строительства по актам скрытых работ. Наличие протечек определяется при визуальном осмотре. Составляются соответствующие акты и протоколы замечаний специализированных рабочих групп в соответствии с проектной документацией. Все водопроявления требуют ликвидации отмечают в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Напомним, что недавно появилось видео с частично затопленными эскалаторами на "Беговой". По сведениям сотрудников метро, видео двухнедельной давности, а сейчас проблема уже решена.



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