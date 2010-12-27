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Виновнику смертельной аварии на Калинина вынесли приговор
Сегодня, 20:05
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IRINA_CHALKINA
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Виновнику смертельной аварии на Калинина вынесли приговор

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Страшное ДТП произошло 19 августа в прошлом году. В результате аварии погибла женщина, и еще трое прохожих госпитализировали.

Угонщик, который сбил четырех человек на улице Калинина, получил 3,5 года в колонии-поселении. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В пользу пострадавших взысканы денежные средства в счет компенсации морального вреда

сообщают в Ведомстве

В ГУ МВД по городу отметили, что 22-летнему обвиняемому запрещено заниматься управлять транспортным средством 3 года.

Напомним, что трагедия произошла 19 августа в прошлом году. Молодой человек угнал серебристую иномарку, и, не справившись с управлением на скорости 120 км/ч,  сначала ударился об стену дома, а затем вылетел в сторону прохожих. В результате  аварии троих пострадавших госпитализировали и одна женщина погибла.

Фото: Pixabay 

Теги: авария на калинина , дтп на улице калинина , угнали машину петербург
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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