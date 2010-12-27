Виновнику смертельной аварии на Калинина вынесли приговор

Страшное ДТП произошло 19 августа в прошлом году. В результате аварии погибла женщина, и еще трое прохожих госпитализировали.

Угонщик, который сбил четырех человек на улице Калинина, получил 3,5 года в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В пользу пострадавших взысканы денежные средства в счет компенсации морального вреда сообщают в Ведомстве

В ГУ МВД по городу отметили, что 22-летнему обвиняемому запрещено заниматься управлять транспортным средством 3 года.

Напомним, что трагедия произошла 19 августа в прошлом году. Молодой человек угнал серебристую иномарку, и, не справившись с управлением на скорости 120 км/ч, сначала ударился об стену дома, а затем вылетел в сторону прохожих. В результате аварии троих пострадавших госпитализировали и одна женщина погибла.

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