Виновнику смертельной аварии на Калинина вынесли приговор

Угонщик, который сбил четырех человек на улице Калинина, получил 3,5 года в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В пользу пострадавших взысканы денежные средства в счет компенсации морального вреда
сообщают в Ведомстве
В ГУ МВД по городу отметили, что 22-летнему обвиняемому запрещено заниматься управлять транспортным средством 3 года.
Напомним, что трагедия произошла 19 августа в прошлом году. Молодой человек угнал серебристую иномарку, и, не справившись с управлением на скорости 120 км/ч, сначала ударился об стену дома, а затем вылетел в сторону прохожих. В результате аварии троих пострадавших госпитализировали и одна женщина погибла.
Фото: Pixabay