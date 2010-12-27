Фестиваль состоится на берегу Финского залива в "Севкабель Порт".

На берегу Финского залива в "Севкабель Порт" состоится винный фестиваль "Пикник Абрау". Петербуржцы и гости города в этот день смогут пробовать рапана на гриле, нежную барабулю, свежие мидии и устрицы, игристые вина. Диджеями на этом фестивале станут известные блогеры, сомелье и бармены, а ретро-оркестр "Пролетарское танго" поможет погрузиться ностальгическую атмосферу 50-80-х годов. Помимо этого, на лектории эксперты расскажут гостям, как выбрать хорошее вино для домашней винотеки, почему российское вино - это новый тренд и поделятся своими профессиональными секретами.

Место: Севкабель Порт

Цена: 500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: организаторы