В российский прокат вышли "Очень женские истории"

Своим взглядом на проект с Piter.tv поделилась актриса Виктория Толстоганова. ​

До российских зрителей добрался необычный проект, который вышел в прокат аккурат к Международному женскому дню. С 5 марта в кинотеатрах – "Очень женские истории": фильм, состоящий из пяти новелл, которые сняли отечественные режиссеры. Казалось бы, к 8 марта все постановщицы должны были быть женщинами, но в компанию к Наталье Меркуловой ("Человек, который удивил всех") и дебютанткам Оксане Михеевой, Лике Ятковской, Анне Сарухановой попал...режиссер "Амбивалентности" и "Рыбы-мечты" Антон Бильжо. ​

"Он сказал, что понимает женщин лучше, чем мужчин. Его история очень хитрая – она на самом деле показывает, что женщинам без мужчин нельзя", – рассказала на премьере в Петербурге продюсер фильма Юлия Мишкинене.

Сегменты картины отличаются разнообразием. Необычная обстановка первой новеллы "Эс как доллар, точка, джи" с Анной Михалковой в главной роли ударяет абсурдом в стиле произведений Владимира Сорокина. На тонкой материи женских взаимоотношений играют и остальные части истории: "Сестры" Натальи Меркуловой берут буквальной близостью к персонажам, "Уроки рисования для взрослых" – открытым диалогом об изменах и изящном их разрешении. Новелла-перевертыш от Антона Бильжо и "Выставка" Анны Сарухановой к общей гамме добавляют пару новых оттенков. И действительно получается, что для представления женских персонажей в активных из пассивных соучастниц процесса в российском кино "Очень женские истории" делает очень многое, причем без ухода в активизм. Мы решили узнать подробности съемки одной новеллы проекта – "Сестры" – у актрисы Виктории Толстогановой. Она вместе с продюсером "Очень женских историй" Юлией Мишкинене представляли картину в Петербурге.

PTV: Как долго готовился проект? Короткометражное кино в России, по сути, сейчас только расширяет свое присутствие в кинотеатрах. Вот был в прокате "Петербург. Только по любви", альманахи "Русское краткое"... ​

Мы познакомились с режиссером - Наташей Меркуловой​ на съемках, а с​ Викторией Исаковой​ мы​ уже​ были знакомы. Сначала разговор шел​ о ​ короткометражном фильме, но​ уже тогда [продюсер] Юлия Мишкенене хотела сделать большое кино, и​ мы думали увеличить нашу историю. Кончилось все тем, что наш фильм стал одной из частей фильма, который Юлия советует не называть альманахом – это полный метр, состоящий из пяти таких маленьких историй про женщин. ​

PTV: При первом взгляде показалось, что это еще снято невероятно мобильно и живо, будто на телефон. ​

Нет! Оператором у нас была прекрасная Ксения Середа, которая после нас успела снять много фильмов, среди которых "Дылда"Кантемира Балагова и​ "Кислота" Саши Горчилина. Она снимала на совсем небольшую камеру. Когда мы снимали "Сестер" (четыре года назад), съемка на iPhone еще не была так распространена. Это был удивительный опыт – в какой-то момент мы осознали, что на съемочной площадке не было ни одного мужчины и группа состояла только из женщин. ​

PTV: Серьезно? ​

Вообще ни одного! Да, все​ женщины– звукорежиссер (что представить сложно), режиссер, актрисы, оператор. В какой-то момент ты забываешь, что мужчины​ вообще существуют – прекрасное чувство! Как-то расслабляешься, происходит совершенно другое взаимодействие.​ ​

PTV: Разница ощутима? ​

На самом деле, делить подходы в профессии на "мужской" и "женский" – полнейшая глупость. Иногда кажется, что тебя больше понимают и ты больше понимаешь, если ты женщина. Но это в том случае, если вы находите общий язык. Иначе какая разница, какого вы пола? Это все относительно. ​

PTV: Хочется у вас узнать как у актрисы – вообще у молодых кинорежиссеров есть шанс пригласить, допустим, вас в свою дебютную работу, пусть даже она была бы и в "коротком метре"? ​

Иногда это безумно интересно. Как раз я неделю назад я снялась в таком проекте Карины Чувиковой из школы "Индустрия" Федора Бондарчука. Мне понравился сценарий, потом мы и снялись с [актером] Анатолием Белым. Были отличные три дня. ​

Показ, который состоялся 28 февраля в кинотеатре "Аврора", прошел при поддержке федерального портала "Kinoafisha.info".