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Стала известна дата выхода первой серии 5 сезона сериала "Викинги"

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Piter.tv расскажет, когда выйдет премьера нового сезона полюбившегося сериала "Викинги".

Сериал "Викинги" стал популярным за 4 сезона. Зрители  полюбили суровых викингов в исполнении актеров сериала. Напомним, что создатель сериала и сценарист Майкл Херст заявил о съемках 5 сезона. Режиссер по-прежнему остается Киаран Донелли, на чьем счету работа в таких масштабных проектах как "Тюдоры" и "Титаник: кровь и сталь". 

Дата выхода 5 сезона сериала "Викинги"

Премьерная серия 5 сезона Викингов зрители увидят уже 30 ноября 2017 года. Также известно, что всего будет выпущено 20 эпизодов. Отметим, что главная особенность сериала -  – реальные исторические персонажи и события. В центре сюжета главной фигурой станет потомок самого Одина, отважного викинга - Рагнара Лодброка. 

В 5 сезоне в центре сюжета окажутся сыновья легендарного Рагнара, отошедшего от правительственных дел. Значимая победа в Париже и завоевание Англии толкают викингов на новые набеги: Бьорн просит помощи Ролло в завоевании Средиземноморья.

Любимым местом для съемок Викингов стало графство Уиклоу, которое находится в 100 км от Дублина. Название графства переводится как "луг викингов".

Стоит заметить, что актеры для этого сериала тщательно подбирались. Для съемок сериала "Викинги" изначально были отобраны исполнители второстепенных ролей, а позже создатели принялись за главных персонажей. Большинство актеров сериала имеют канадское и ирландское происхождение, всем им перед работой пришлось освоить азы фехтования.

Фото, ввидео: "ВК" - "Викинги"

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Категории: Лента новостей

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