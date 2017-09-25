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Видеоблоггер получил смертельный укус "Черной мамбы" во время прямого эфира

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Российский видеоблоггер, снимавший видео с экзотическими животными, трагично погиб во время прямой трансляции на собственном канале.

Стало известно, что 31-летний российский видеоблогер скончался, не выходя из комы, из-за укуса “черной мамбы”. 
Укус от смертельно опасного животного мужчина получил в ночь на 23 сентября. Инцидент произошел прямо во время прямой трансляции, которую вел блоггер. Зрители видели все, что происходило с молодым человеком после укуса. До машины скорой помощи успела приехать жена умирающего и отключила трансляцию. 
 
Практически сразу после случившегося, пострадавший впал в кому. Он так и не пришел в сознание и умер днем 25 сентября. Фанаты сомневаются в том, был ли это несчастный случай или предумышленное самоубийство: на днях блоггер серьезно поругался со своей супругой. К тому же, мужчина не раз работал с экзотическими существами и мог бы надежнее защититься от змеи. 
 
В своем последнем видеосообщении блоггер жалел, что рядом с ним нет его супруги. Он попрощался с поклонниками и выразил сожаление, что ему приходится умирать по такой нелепой случайности. 
 
В настоящее время родственники умершего блоггера просят не распространять и удалять видео со стрима и сделанные скриншоты с моментом трагедии.На YouTube-канале доступно только видео с превью судьбоносной трансляции. 
 
Видео: YouTube/Арслан Валеев: Exomenu
 
Теги: смерть блоггера , трансляция смерти , укус черной мамбы
Категории: Новости России

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