Видео: знаменитые волейболисты приехали на выходные в Выборг

В минувшие выходные на стадионе "Авангард" прошел XXIX турнир по волейболу, посвященный памяти знаменитого выборгского волейболиста Михаила Острунского. В этом году в турнире приняли участие 32 мужских и женских команды из Выборга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Элита Ленинградской области, элита Санкт-Петербурга присутствуют здесь. Это и мастера спорта, и чемпионы мира участвуют. Так что здесь праздник волейбола высокого уровня.
Юрий Алексеев, главный судья турнира
Соревнования проводятся ежегодно по четырем номинациям: среди ветеранов мужских и женских команд, а также среди сборных мужских и женских команд.
Организаторы: МБУ "ФСЦ "Фаворит", федерация волейбола города Выборга и Выборгского района.
Фото, видео (мобильная съемка): Piter.TV
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