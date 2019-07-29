Видео: знаменитые волейболисты приехали на выходные в Выборг

32 волейбольные команды приняли участие в турнире Острунского, который проходил на стадионе "Авангард" 27 и 28 июля. В составе команд играли действующие мастера спорта и даже чемпионы мира.

В минувшие выходные на стадионе "Авангард" прошел XXIX турнир по волейболу, посвященный памяти знаменитого выборгского волейболиста Михаила Острунского. В этом году в турнире приняли участие 32 мужских и женских команды из Выборга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Элита Ленинградской области, элита Санкт-Петербурга присутствуют здесь. Это и мастера спорта, и чемпионы мира участвуют. Так что здесь праздник волейбола высокого уровня. Юрий Алексеев, главный судья турнира

Соревнования проводятся ежегодно по четырем номинациям: среди ветеранов мужских и женских команд, а также среди сборных мужских и женских команд.

Организаторы: МБУ "ФСЦ "Фаворит", федерация волейбола города Выборга и Выборгского района.

Фото, видео (мобильная съемка): Piter.TV