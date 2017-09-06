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Видео: жительница Обнинска залила Вечный огонь водой

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В сети появилось видео, как в Обнинске женщина залила Вечный огонь водой.

Пользователей сети шокировало видео, на котором в Обнинске женщина потушила Вечный огонь водой.

На кадрах видно, как женщина подходит к памятнику с жидкостью в бутылке, в которой, предположительно, находилась вода и заливает мемориал. В результате этого огонь погас и повалил столб дыма. Что стало причиной такого поступка - неизвестно.

Инцидент произошел на пересечении улиц Маршала Жукова и Мира еще в августе, но сотрудники, обслуживающие мемориальный комплекс обратились в полицию лишь накануне.

По данному факту проводится проверка.

Видео: YouTube/Kaluga Poisk

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Категории: Новости России

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