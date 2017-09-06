Пользователей сети шокировало видео, на котором в Обнинске женщина потушила Вечный огонь водой.
На кадрах видно, как женщина подходит к памятнику с жидкостью в бутылке, в которой, предположительно, находилась вода и заливает мемориал. В результате этого огонь погас и повалил столб дыма. Что стало причиной такого поступка - неизвестно.
Инцидент произошел на пересечении улиц Маршала Жукова и Мира еще в августе, но сотрудники, обслуживающие мемориальный комплекс обратились в полицию лишь накануне.
По данному факту проводится проверка.
Видео: YouTube/Kaluga Poisk
Сегодня, 18:05
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Видео: жительница Обнинска залила Вечный огонь водой
В сети появилось видео, как в Обнинске женщина залила Вечный огонь водой.
Пользователей сети шокировало видео, на котором в Обнинске женщина потушила Вечный огонь водой.