Опубликовано видео задержания чиновников Дагестане

Совокупно 3 задержанных чиновника принесли ущерб свыше 240 миллионов рублей.

В Дагестане сотрудниками ФСБ задержаны 3 высокопоставленных чиновника, махинации которых принесли ущерб 241 миллион рублей.

ФСБ опубликовала оперативное видео задержания 3 высокопоставленных чиновников Дагестана. Это заместители директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан Саад Саидов, Юсуп Расулов и Магомедамин Казакбиев. Они подозреваются в превышении своих служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов по приобретению общеобразовательных организаций (школ). Возбуждено 3 уголовных дела, чиновники задержаны и в скором времени им будет предъявлены обвинения.

Сообщается, что в сентябре 2017 года, находясь на служебном месте, незаконно подписали от имени Республики Дагестан инвестиционные контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах субъекта.

Противоправные действия подозреваемых повлекли причинение значительного ущерба бюджету Республики Дагестан: Саидов – более чем 183 млн рублей, Расулов – более чем 52 млн рублей и Казакбиев – более чем 6 млн рублей. СУ СК РФ

Сейчас следствием собирается необходимая доказательная база. Расследование уголовных дел продолжается.

Видео и фото: ФСБ РФ