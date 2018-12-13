Видео: во Фрунзенском районе Петербурга загорелась бесхозная машина

В Купчино на улице Ярослава Гашека горит машина.

На улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе горит машина. Как сообщают очевидцы группы "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт –Петербурга, хозяин машины не известен. При возгорании серебристого седана другие машины не пострадали, их успели убрать. Пожарные приехали очень оперативно и уже работаю на месте ЧП. Для того, чтобы устранить очаг возгорания, спец службам пришлось взламывать капот.

На фото и видео с места происшествия видно, как из капота валит густой дым. Соседние машины, которые остались стоять вплотную, не подверглись возгоранию. Что стало причиной задымления до сих пор не известно.

Улица Ярослава Гашека является одной из основных транспортных "артерий" Фрунзенского района

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург