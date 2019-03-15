Видео: выборжане объединились для контроля за ходом капремонта

Так, на первом заседании инициативной группы выборжане обсудили ход ремонтных работ в домах-памятниках.

Жители Выборга решили проконтролировать ход работ по капитальному ремонту городских зданий, создав единые инициативные группы жильцов. Такое решение выборжан поддержала районная администрация, а также Совет депутатов.

Так, на первом заседании нового объединения жильцы обсудили ход ремонтных работ в домах-памятниках. Мы взяли комментарий по поводу происходящего у Эльдара Хафизова, выступающего руководителем инициативной группы.

Мы видели, как предыдущий подрядчик не соблюдает все необходимые нормы проектной документации, испольльзует некачественные материалы, недобросовестно выполняет свою работу. Именно после этого мы решили прикрепить к каждому дому ответственное лицо, через которое будет осуществлен контроль за подрядчиком. Эльдар Хафизов, руководитель инициативной группы

Видео: Piter.TV