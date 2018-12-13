Видео: выборгские организации поборолись за звание самого спортивного предприятия района

На протяжении двух дней команды состязались в разных видах спорта.

25-26 мая, на базе ДОЛ "Волна" в поселке Подборовье прошел традиционный XXIII Туристический слет предприятий и организаций Выборгского района.

Несмотря на дождливую погоду, в этом году в турслете приняло участие рекордное количество организаций. В течение двух дней 19 команд сражались в спортивных состязаниях: волейбол, футбол, ГТО, туртехника, канат, городки и легкоатлетическая эстафета. Также не обошлось без творческого конкурса.

Есть такая пословица - "Матч состоится в любую погоду". Соревнования состоятся, у людей отличное настроение. Поэтому все будет великолепно! Николай Шишкин, зам. главы администрации МО "Выборгский район"

По итогам соревнований 1 место заняла команда "ВСЗ" ( Выборгский судостроительный завод), которая является лидером уже на протяжение нескольких лет. 2 место — у Выборгской таможни. 3 место присвоено команде молодых учителей Выборгского района — команда "УВАЗИК".

Организаторы: комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", ФСОП "Россия".

Фото, видео: Piter.TV