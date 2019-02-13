Видео: в общежитии на Вавиловых обвалился пол

По словам очевидцев, этажом выше проводились работы.

Жители общежития Лесотехнической Академии на улице Вавиловых, где в начале года случился пожар, снова столкнулись с проблемами, на сей раз локального масштаба. В редакцию Piter.TV попал ролик, на котором видно, как в туалете одного из этажей красуется дыра.

По словам очевидцев, этажом выше проводились работы, в ходе которых часть пола отвалилась. В результате этого образовалось сквозное отверстие. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, что в январе в общежитии произошел пожар. В здании выгорела комната площадью 18 квадратных метров. До прибытия пожарных по маршевой лестнице удалось эвакуировать 35 человек. Пострадавших в ходе происшествия не было.

Видео: Piter.TV