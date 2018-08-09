Видео: в красной икре петербуржец нашел осколки пластика‍

Житель города пожаловался на произвол.

В Кировском районе Петербурга местный житель едва не травмировался от продукции, которая не соответствует требованиям безопасности. Мужчина купил в одном из магазинов банку с красной икрой. Во время употребления, он обнаружил инородные предметы в таре. Позже выяснилось, что ими оказались частички пластика.

Как отмечает сам пострадавший, инцидент произошел в круглосуточном заведении на Дачном проспекте, 20 корпус 2. Жертве удалось записать видео с произошедшим и выложить его в Интернет. В комментариях к записи пользователи посоветовали петербуржцу не винить в ситуации магазин, а обратиться за объяснениями непосредственно к производителю товара, а также в ответственные за это надзорные органы.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб