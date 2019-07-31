Видео: в "Зеленом острове" дети прошли квест от МЧС

Воспитанники детских лагерей Выборгского района посоревновались в мастерстве работы с экипировкой, пожарным оборудованием, тушением открытого огня и спасением пострадавшего под завалами.

В ДОЛ "Зеленый остров" прошли соревнования по пожарно-спасательным мероприятиям между воспитанниками детских лагерей "Зеленый остров", "Волна", "Спутник" и "Лагерь имени Гагарина".

Межлагерный пожарно-спасательный конкурс проходит в Выборгском районе уже в четвертый раз. Командам предстояло на время пройти несколько этапов соревнований. Например, поиск пострадавшего под завалами, отработка навыков работы с противопожарным оборудованием и тушение открытого огня.

Соревнования в себя включают надевание боевой одежды. Дети уже понимают насколько быстро это нужно делать. Потом нужно пройти полосу. Необходимо правильно размотать рукава от машины, работать на стволе, и потом уже приступить к тушению открытого огня. Также есть этап "под завалом". Ребятам необходимо в полной темноте найти спрятанную игрушку, которая будет представлять пострадавшего под завалами. Павел Анисенков, старший инспектор отдела надзорной деятельности

Соревнования проходили под контролем МЧС, представителей районной администрации и директоров детских оздоровительных лагерей.

Фото, видео: Piter.TV