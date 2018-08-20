Видео: в Волхове спасли кошку, которая 4 дня прожила в вентиляции

Кошка не получала ни воды, ни еды, но смогла дождаться помощи спасателей.

В Волхове Ленинградской области спасатели спасли жизнь домашнему питомцу, который застрял в вентиляционном отверстии. Животное провело четыре дня без воды и питания. В шахту забирались активисты волонтерской организации "Кошкинспас".

Как отмечают местные жители, экстренной службе пришлось сверлить одну из стен. В результате кошка все-таки смогла выбраться из вентиляции из дыры, которую продолбили в кухонном помещении. Животное смогло сориентироваться, что необходимо выйти на пробивающийся свет.

Несмотря на то, что кошка охрипла и была обезвожена, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Видео и фото: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум