Видео: в Выборгском районе продолжают выдавать землю многодетным семьям

Комментарий заместителя начальника отдела землепользования КУМИГ администрации МО «Выборгский район» Татьяны Воробьевой.

В целях обеспечения доступа граждан к актуальной информации о деятельности местных органов самоуправления продолжается публикация видеоотчетов руководителей комитетов и отделов администрации муниципального образования "Выборгский район".

В 2019 году было предоставлено отдельным категориям граждан 114 земельных участков на территории Выборгского района для индивидуального жилищного строительства, из них 73 – многодетным семьям. Об этом сообщила заместитель начальника отдела землепользования КУМИГ администрации МО "Выборгский район" Татьяна Воробьёва.

Также она рассказала о внесении изменений в областной закон № 105-оз и новом порядке предоставления земельных участков многодетным семьям.