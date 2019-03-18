Видео: в Выборге прошла церемония посвящения школьников в кадеты

Отметим, для того, чтобы стать кадетом, каждый из школьников прошел курс специальной подготовки, после которой сдал экзамены по новой специальности.

Сегодня, 18 марта, в музее Выборгского УМВД прошла церемония торжественного посвящения школьников в кадеты. На церемонии побывал наш корреспондент, засняв памятное для жизни города событие.

Всего в кадеты посвятили девять семиклассников из средней общеобразовательной школы №7 города Выборга. Отметим, для того, чтобы стать кадетом, каждый из школьников прошел курс специальной подготовки, после которой сдал экзамены по новой специальности.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали председатель совета ветеранов Выборгского УМВД Анатолий Петров, генерал-майор милиции в отставке Геннадий Волков, помощник начальника УМВД России - начальник по работе с личным составом, подполковник внутренней службы Соловьева Надежда, председатель Комитета образования – Ольга Карвелис.

Отметим, что мероприятия по работе Выборгского УМВД с школьниками проходят ежемесячно. Так, следующее состоится уже в предстоящий четверг, 21 марта. Оно будет посвящено безопасности дорожного движения и пройдет в рамках акции "Внимание, дети!".

Видео: Piter.TV