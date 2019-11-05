Видео: в Выборге проходят собрания жильцов по вопросам капремонта

В Выборге проходят собрания собственников по проведению капремонта. В настоящее время уже прошли встречи в домах, где будут ремонтировать лифты. Сейчас начинаются встречи жителей домов, где запланированы другие виды работ.

На сегодняшний день уже в 20 многоквартирных домах проведены работы по замене лифтового оборудования, также продолжаются собрания в 10 многоквартирных домах по проведению либо проектно-изыскательских работ, либо строительно-монтажных работ - это кровля и инженерные сети.

Анастасия Решетова, начальник отдела жилищного хозяйства.

Напомним, программа капремонта формируется регионом, Фонд капремонта высылает все необходимые документы собственникам в установленный срок.

Видео: Piter.tv