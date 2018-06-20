Видео: в Выборге открылась выставка-фестиваль "Город мастеров"

Выставка проходит ежегодно во время Пасхальной недели.

Сегодня в школе № 1 открылась районная выставка-фестиваль декоративно-прикладного творчества "Город мастеров". На выставке представлены работы воспитанников детских садов и учащихся школ Выборга и района. Тема фестиваля - народные ремесла.

В этом году участие в конкурсе принимают 30 образовательных организаций и представлено более 300 работ. Дети и руководители очень постарались. По итогу будут выделены 15 лучших работ. Также, все организации будут отмечены дипломами от комитета образования. Евгения Опалихина, педагог — организатор МБОУ ДО "Дворец творчества"

Также, на открытии фестиваля выступил образцовый ансамбль русской песни "Церемоночки".

Мероприятие проходит под эгидой комитета образования администрации МО "Выборгский район" и МБОУ ДО "Дворец творчества".

Видео: Piter.TV