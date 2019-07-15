Видео: в Выборге продолжает работу выездная выставка «О прошлом память сохраним»

Выставка посвящена событиям Великой Отечественной войны, которые проходили на территории Ленинградской области.

В выставочном зале "Выборг - город воинской славы" продолжает работу передвижная выставка "О прошлом память храним". Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны, которые проходили на территории Ленинградской области.

На выставке можно ознакомиться как с постоянными экспонатами зала, так и с привезенными стендами, на которых расположена и расписана в хронологическом порядке информация по военным операциям, проходившими в 1941-1945 годах.

Выездная экспозиция продолжит свою работу до августа 2019 года.

Фото, видео: Piter.TV