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В сети появилось видео крупного пожара в Сосновом Бору

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В Сосновом Бору разгорелся крупный пожар.

6 сентября днем в Сосновом Бору произошел сильный пожар. Очевидцы рассказали, что за территорией "УАТ" горят старые покрышки. На место происшествия прибыл пожарные, которые уже принялись тушить очаг возгорания. По предварительной информации пострадавших нет.

Свидетели произошедшего поделились фото и видео в соцсетях. На видео заметно насколько сильно разгорелся огонь, ситуацию усугбляют рядом расположеные сухие деревья. Кроме того, пожар может помешать поездам, так как огонь разгорелся близко к железнодорожным путям. 

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: новости петербург , новости спб , происшествия ленобласть , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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