Видео: в Петербурге проходит уличный фестиваль театров

Всего на олимпиаде ожидаются выступления более 50 трупп из 21 страны мира.

В субботу, 15 июня, в Петербурге открылся большой театральный фестиваль, на котором уличные коллективы выступили перед Александринским театром. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с нескольких перфомансов.

Всего на фестивале ожидаются выступления немецкого театра Titanick, голландцев Close-Act, а также вертикальное шоу от театра "летающих барабанщиков" из Франции. Россияне представят театры "Огненные люди", "Эскизы в пространстве" и петербуржцы - "Странствующие куклы господина Пэжо". Они покажут спектакль под названием "Декаденс".

Сама Театральная олимпиада пройдет в Петербурге с июня по декабрь 2019 года. На подмостках петербургских театров выступят более 50 трупп из 21 страны мира.

Видео: Piter.TV