Видео: в Мурино сорвало крышу технического помещения на многоэтажке

Сейчас щит держится на "честном слове" и готов в любой момент улететь.

Во Всеволожском районе Петербурга местные жители заметили, как от шквального ветра сносит часть крыши у многоэтажного здания. Объект располагается по улице Шувалова в Мурино. В результате урагана техническое помещение практически полностью лишилось кровли. В настоящее время щит еле держится на креплениях. Очевидцы отмечают, что следующего порыва ветра конструкция не перенесет.

Свидетели событий обратились за помощью в коммунальные службы еще 21 августа, однако, до сих пор никто из сотрудников организации не прибыл на место происшествия. Люди боятся травмироваться от прилетевшей им на голову части крыши.

Фото и видео: Piter.tv