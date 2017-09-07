Видео: в Абхазии утонула путешественница из Петербурга

В Абхазии во время шторма утонула петербурженка.

Как сообщает "Фонтанка", в Абхазии утонула путешественница из Петербурга. Женщина решила искупаться в Черном море во время шторма.



Информация о возможной гибели 51-летней петербурженки поступила утром 7 сентября. В последний раз ее видели заходящей в море.

В пресс-службе МЧС Абхазии сообщили, что женщину унесло течением, она не могла выплыть, а после и вовсе скрылась из виду. По данным ведомства, шторм достигал трех баллов. Спасателям удалось найти тело купальщицы, затем они доставили его на берег и передали сотрудникам транспортной полиции.



Женщина прилетела в Сухум с родственниками 3 сентября.



Видео: YouTube/Fontanka Ru



