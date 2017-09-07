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Видео: в Абхазии утонула путешественница из Петербурга

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В Абхазии во время шторма утонула петербурженка.

Как сообщает "Фонтанка", в Абхазии утонула путешественница из Петербурга. Женщина решила искупаться в Черном море во время шторма.

Информация о возможной гибели 51-летней петербурженки поступила утром 7 сентября. В последний раз ее видели заходящей в море.
В пресс-службе МЧС Абхазии сообщили, что женщину унесло течением, она не могла выплыть, а после и вовсе скрылась из виду. По данным ведомства, шторм достигал трех баллов. Спасателям удалось найти тело купальщицы, затем они доставили его на берег и передали сотрудникам транспортной полиции.

Женщина прилетела в Сухум с родственниками 3 сентября.

Видео: YouTube/Fontanka Ru

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Категории: Новости России

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