Как сообщает "Фонтанка", в Абхазии утонула путешественница из Петербурга. Женщина решила искупаться в Черном море во время шторма.
Информация о возможной гибели 51-летней петербурженки поступила утром 7 сентября. В последний раз ее видели заходящей в море.
В пресс-службе МЧС Абхазии сообщили, что женщину унесло течением, она не могла выплыть, а после и вовсе скрылась из виду. По данным ведомства, шторм достигал трех баллов. Спасателям удалось найти тело купальщицы, затем они доставили его на берег и передали сотрудникам транспортной полиции.
Женщина прилетела в Сухум с родственниками 3 сентября.
Видео: YouTube/Fontanka Ru
Сегодня, 19:52
170
Видео: в Абхазии утонула путешественница из Петербурга
В Абхазии во время шторма утонула петербурженка.
Как сообщает "Фонтанка", в Абхазии утонула путешественница из Петербурга. Женщина решила искупаться в Черном море во время шторма.