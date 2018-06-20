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Видео: Руководители поисковых отрядов в Выборге подвели итоги за 2018 год

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В мероприятии приняли участие командиры, представители районной и областной администраций, представители поселений и военкоматов.

Сегодня, 11 апреля, в Выборге состоялась встреча руководителей поисковых отрядов для подведения итогов за минувший, 2018 год.  В мероприятии приняли участие командиры, представители районной и областной администраций, представители поселений и военкоматов.

В рамках заседания особое внимание участники уделили паспортизации воинских захоронений, а также плану проведения раскопок на 2019 год.

В этом году раскопки пройдут на территории Выборга, поселка Лужки, деревни Мустолахти, станции Таммисуо, Советского городского поселения, Гончаровского и Светогорского поселений.

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Местом проведения заседания стал Выставочный зал "Выборг – город воинской славы".

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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