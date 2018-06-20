Видео: Руководители поисковых отрядов в Выборге подвели итоги за 2018 год

В мероприятии приняли участие командиры, представители районной и областной администраций, представители поселений и военкоматов.

Сегодня, 11 апреля, в Выборге состоялась встреча руководителей поисковых отрядов для подведения итогов за минувший, 2018 год. В мероприятии приняли участие командиры, представители районной и областной администраций, представители поселений и военкоматов.



В рамках заседания особое внимание участники уделили паспортизации воинских захоронений, а также плану проведения раскопок на 2019 год.

В этом году раскопки пройдут на территории Выборга, поселка Лужки, деревни Мустолахти, станции Таммисуо, Советского городского поселения, Гончаровского и Светогорского поселений. Герман Сакс, главный специалист по молодежной политике в Ленобласти

Местом проведения заседания стал Выставочный зал "Выборг – город воинской славы".

Видео: Piter.TV