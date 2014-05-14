Видео: открытие Биржевого моста, как это было

Репортаж с места событий.

Утром 30 ноября состоялась церемония открытия Биржевого моста после 14 месяцев ремонта. Работы по капитальному ремонту еще продолжаются, но движение для пешеходов и автотранспорта уже запущено.

Целых 60 лет назад была первая реконструкция. Устарели конструкции нужно было заменить подъемный механизма, и компания с этим справилась. Сегодня это большой праздник, это один из красивейших наших мостов, который на сегодняшний день дает возможность ликвидировать определенные пробки в трех районах. Петербуржцы давно его ждали, спорили, будет открыт, не будет открыт. Но вот сегодня мы его открываем. Александр Беглов – Губернатор Санкт-Петербурга

Отремонтированы опоры, заменена бетонная плита разводного крыла, а электромеханический привод разводного пролета – на гидравлический.

В ближайшее время подрядчику предстоит монтаж нового перильного ограждения со знаменитым трезубцем. Остальные работы будут проходить внутри моста.

В декабре в ночное время мост иногда будут перекрывать для пуско-наладочных работ. Полностью переправу отремонтируют к маю 2023 года.